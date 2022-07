Faleceu nesta quinta-feira (7), o servidor da Câmara Municipal de Formiga, Magno Luiz da Silva. Ele tinha 38 anos e deixa esposa.

O velório ocorrerá na Funerária Aliança a partir das 23h desta quinta.

O sepultamento será às 15h desta sexta-feira (8), no Cemitério Parque da Saudade.

Nota de pesar

A Câmara Municipal de Formiga vem informar que não terá expediente amanhã, dia 8. O presidente da Casa, Marcelo Fernandes, determinou luto em virtude do falecimento do servidor Magno Luiz da Silva. A Câmara Municipal de Formiga presta suas condolências a familiares e amigos de Magno, que será sempre lembrado pela sua educação, gentileza e bondade, além de ser um servidor exemplar no desempenho de suas funções.