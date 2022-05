Uma carreta do Sedex e um rodotrem se envolveram em um acidente na BR-251 em Salinas, no Norte de Minas, nessa sexta-feira (29). O veículo da transportadora bateu na lateral do outro caminhão e ficou com a cabine retorcida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas os respectivos motoristas estavam nos veículos.

Com o impacto da colisão, o motorista da carreta do Sedex ficou preso às ferragens, mas quando os bombeiros chegaram no local, ele já tinha sido retirado da lataria retorcida e levado por populares para um pronto atendimento.

O outro motorista não teve ferimentos.

Serragem foi jogada na pista para evitar que automóveis derrapassem, já que devido ao acidente muito óleo se espalhou pela pista, o que necessitou uma interdição momentânea do trânsito em ambos os sentidos.

