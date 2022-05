Um homem de 39 anos morreu na noite dessa sexta-feira (29) no Bairro da Penha, em Passos. S

egundo a Polícia Militar, a suspeita é que a vítima, identificada como Eder dos Reis Silveira, tenha sido esfaqueada no peito. Até o momento, ninguém foi preso.

Ainda conforme a PM, a polícia recebeu uma denúncia sobre um homem ferido na rua Bragança. O dono de um bar próximo do local do crime relatou à polícia que viu a vítima caída no chão e chamou o Samu. Quando o socorro chegou, o homem já estava morto.

Segundo a Polícia Militar, a namorada da vítima contou que estava com Eder e um amigo em casa quando os homens saíram para comprar drogas e não retornaram.

Ainda de acordo com a PM, o amigo disse uma versão diferente da contada pela namorada da vítima. Ele negou estar com Eder e alegou estar em outro lugar durante o dia. A polícia informou que ele é usuário de drogas e foi levado para a delegacia como suspeito do crime, onde foi ouvido e liberado.

Os policiais também informaram que uma prima da vítima relatou que Eder também seria usuário de drogas. O local foi isolado para o trabalho da perícia. O corpo foi levado para o IML de Passos.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o crime.

Fonte: G1