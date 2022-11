O Ministério Público de Santa Catarina vai investigar saudações nazistas que foram registradas durante atos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições do último domingo (30). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram dezenas de pessoas fazendo o movimento que relembra Adolf Hitler, líder do Partido Nazista da Alemanha, durante a execução do Hino Nacional Brasileiro em São Miguel do Oeste.

De acordo com o MP, O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Estado já está trabalhando para identificar as pessoas filmadas fazendo a saudação nazista “durante as mobilizações que deveriam ser democráticas e pacíficas”, informou o órgão. Nas redes sociais, os vídeos tiveram grande repercussão negativa.

Ainda segundo o MP, a apologia ao nazismo, como registrado no vídeo, é crime. “Uma vez identificadas, será produzido um relatório e as informações encaminhadas pra 2ª Promotoria de Justiça da Comarca, que possui atribuição criminal, para responsabilização dos envolvidos”, esclarece a Coordenadora do Gaeco de São Miguel do Oeste, Promotora de Justiça Marcela de Jesus Boldori Fernandes.