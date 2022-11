Ainda há pontos de intervenção, em menor número do que o relatado na parte manhã, passando de 44 para 33. Em Piranguinho, na região Sul, o km 152 da BR-459 foi um dos mais recentes pontos desbloqueados.

Nesta terça (1º), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que as Polícias Militares atuem para desobstruir as rodovias – inclusive nas vias federais – bloqueadas pelos caminhoneiros.