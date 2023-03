Durante a reunião do Legislativo, realizada nessa segunda-feira (20), os vereadores Luciano do Gás e Cid Corrêa entregaram as placas de homenagem com o Título de ‘Mulher Cidadã’ às formiguenses Eliana Maria de Sousa e Dalva Aparecida Rodrigues Castro.

As homenageadas não puderam comparecer na solenidade realizada no dia 13 de março.

Fonte: Câmara Municipal