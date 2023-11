Uma mulher de 35 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro nessa segunda-feira (13) em Guaxupé (MG).

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na casa da vítima, no Bairro Jardim São Domingos. Este é o quarto caso de violência contra mulher registrado em menos de uma semana.

De acordo com a Polícia Civil, o homem teria ido até a casa da ex-companheira e a esfaqueado na região do pescoço após uma discussão por ciúmes.

Após o crime, o suspeito de 32 anos teria se apresentado na delegacia junto com um advogado. Depois de ouvir o depoimento do homem, a polícia foi até o local do crime e encontrou o corpo de Camila Sarrassini Goulart.

A perícia foi acionada e a arma usada pelo homem foi apreendida. Everson Lucas dos Santos foi preso em flagrante e encaminhado para o presídio de Guaranésia (MG). De acordo com a polícia, ele tem passagens por tráfico de drogas, Maria da Penha e roubo.

A polícia informou que vítima e autor tinham uma filha. O corpo de Camila foi levado para o IML de São Sebastião do Paraíso. A previsão é que seja liberado pela manhã. O horário do sepultamento não foi definido.

Fonte: G1 Sul de Minas