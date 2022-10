Uma japonesa de 65 anos foi vítima de golpe de um homem que alegou precisar de ajuda para voltar para a Terra. Ele afirmou que era um astronauta russo e que precisa de auxílio financeiro para ir até o Japão e chegou a receber 4,4 milhões de ienes (equivalente a R$ 160 mil).

De acordo com o jornal “Yomiuri Shimbun”, a mulher teve o primeiro contato com o “astronauta” pelo Instagram em junho deste ano. O perfil do golpista era composto de várias fotos do espaço e, nas trocas de mensagens, confirmou para a senhora que trabalhava em uma Estação Espacial Internacional, onde tinha acesso à internet.

Os dois passaram a conversar pelo LINE, um aplicativo de mensagens japonês, e ele disse várias vezes que amava a senhora e, inclusive, propôs casamento a ela. Em uma das mensagens disse queria começar a vida no japão e insistia no seu amor por ela. “Dizer isso mil vezes não será o suficiente, mas continuarei dizendo. Eu te amo”, escreveu.

Para concretizar o casamento, no entanto, seria necessário que ele voltasse para Terra e, para isso, seria necessário o dinheiro para custear a viagem de volta. Foi assim que os pedidos do golpista começaram. A mulher, então, pagou o valor de 4,4 milhões de ienes em cinco parcelas.

Porém, as solicitações não acabaram e a idosa começou a suspeitar. Ela foi até a polícia e relatou o caso. Depois disso, agentes da Delegacia de Polícia de Higashiomi, na província de Shiga, investigaram o caso e descobriram a fraude.