Uma mulher de 51 anos morreu após ser atropelada enquanto caminhava com o marido, na manhã deste domingo (5), em São José da Barra (MG).

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele foi preso e levado à Delegacia da Polícia Civil.

Conforme a PM, a equipe de militares foi acionada às 10h30 para comparecer à avenida Integração, que liga o distrito de Bom Jesus dos Campos a uma comunidade rural da cidade.

No local, o marido da vítima, identificada como Ana Rita Inês, disse à PM que caminhava com a esposa pela via, quando ela foi atingida por uma caminhonete, que estaria fazendo zigue-zague na pista. Segundo a polícia, o marido destacou que o carro passou direto por uma curva e atingiu a vítima. O veículo só parou dentro de um milharal após o atropelamento.

A Polícia Militar destacou que o corpo da vítima chegou a ficar embaixo do veículo, mas populares levantaram o carro e retiraram a mulher, para que ela pudesse receber os primeiros atendimentos por uma equipe do pronto-atendimento do Hospital Municipal. O óbito dela foi constatado, segundo a PM, por uma socorrista da unidade.

O motorista do veículo aparentava estar embriagado e teria ficado em uma festa até a manhã deste domingo. O homem, de 24 anos, foi preso e encaminhado à delegacia de Passos.

Foi realizada perícia no local do acidente e o corpo da vítima foi liberado para a Funerária São Vicente, de Alpinópolis (MG). Ana Rita Inês é natural da cidade de Sertãozinho (SP). Ainda não há informações a respeito de velório e sepultamento.

