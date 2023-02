Uma passageira desmaiou de susto, após uma colisão entre uma Fiat/Toro e um Jeep/ Compass nesse sábado (4), no cruzamento entre as ruas Tereza Hostalácio e Bueno Brandão em Piumhi.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o condutor de 69 anos da Fiat/Toro disse que seguia na rua Tereza Hostalácio sentido hospital, quando ao chegar no cruzamento com a rua Bueno Brandão foi surpreendido pelo Jeep. O condutor não obedeceu a sinalização de “Pare”, momento em que não conseguiu evitar a colisão.

Já a motorista, de 27 anos do Jeep, afirmou à polícia que seguia pela rua Bueno Brandão sentido a rua Conselheiro Lafaiete, e que, ao chegar no cruzamento com a rua Tereza Hostalácio, em um momento de descuido, seguiu em frente colidindo com a Toro.

Segundo a Polícia, a passageira de 45 anos do Jeep, desmaiou com o susto após a colisão. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e conduzida a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi.

Os condutores não se feriram e entraram em acordo, uma vez que, os veículos possuem seguro. O Boletim de ocorrência foi registrado para providências futuras.

