O tiktoker mineiro Gabriel Neto, de 20 anos, morreu afogado em uma represa em Juiz de Fora, na Zona da Mata, na noite desse sábado (4). Ele tinha mais de 1,6 milhão de seguidores em uma de suas redes sociais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que ele mergulhou na represa, perdeu a consciência, sem motivo aparente, e se afogou.

Amigos do jovem conseguiram retirá-lo da água após alguns minutos, mas ele continuou inconsciente.

Além dos militares, estiveram no local uma equipe do Samu, que constatou o óbito do influenciador. A perícia da Polícia Civil também foi acionada.

No Tik Tok, Gabriel Neto postava vídeos com desafios da internet, dublagens, vídeos caseiros – muitos deles com a participação da mãe, pai e irmã – e outras gravações com conteúdo de entretenimento e comédia.

Nas redes sociais do jovem, amigos e fãs lamentam a morte de Gabriel.

