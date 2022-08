Um grave acidente na BR-040, registrado nessa quarta-feira (17), matou dois filhos de Marcos Raggazzi, diretor executivo do Colégio Bernoulli, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Eles voltavam do enterro da avó, em Brasília, quando o carro em que estavam bateu de frente com uma carreta na altura da cidade de Três Marias, na região Central do Estado.

A assessoria de imprensa do colégio confirmou a morte de Milena e Stefano Raggazzi por meio de uma nota. “É um momento de muita tristeza e nossos pensamentos estão voltados para o amparo de familiares e amigos. Neste momento de dor, o grupo decretou luto oficial nesta quinta-feira (18) nas unidades escolares. Contamos com a compreensão de todos para manter a privacidade da família”, finaliza o texto.

O acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal entre um carro de passeio e uma carreta aconteceu por volta das 11h30 no km 287 da BR-040, próximo ao posto policial da corporação no município.

A rodovia precisou ser completamente interditada por volta de 12h50, para que a perícia da Polícia Civil pudesse realizar os trabalhos periciais no local, que deverão determinar o que teria causado a batida. A rodovia só foi completamente liberada, ainda conforme a PRF, às 16h.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo completamente destruído pela força do impacto.

Velório

Serão velados nesta quinta os corpos dos filhos do diretor executivo do tradicional Colégio Bernoulli, Marcos Ragazzi na cidade de Três Marias, na região Central de Minas Gerais. A cerimônia será no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte, a partir das 9h. A solenidade será restrita aos familiares e amigos.

As vítimas

Nas redes sociais, Milena disse ter trabalhado no Bernoulli, além de ter estudado Metodologia do Ensino na Uninter, Tecnologias Educacionais na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Relações Públicas na UNA e ter um MBA em Comunicação Digital na instituição O mundo da Pós-Graduação.

Desde 2019, ela era diretora de uma empresa de marketing digital de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, chamada Leads. No Instagram, ela divulgava as páginas de diversos de seus clientes, que incluíam uma empresa de drinks de casamento, restaurantes de BH e a empresa de consultoria na área de educação de seu pai, a Oxigênio Educacional.

Já Stéfano estudou na PUC Minas e era advogado. Ele também dizia ser compositor, sendo que, em seu Instagram, compartilhou uma das canções em que participou da composição, a música “Nenhuma (DNA)”, do cantor Boris Furman. Para ouvir a música no YouTube.

Homenagem à avó

Na terça-feira (16), Stéfano compartilhou em sua rede social uma homenagem para sua avó, com várias fotos e um vídeo em que aparece dançando valsa ao lado da idosa. “Vou te amar pra sempre!! Obrigado por tudo”, escreveu na legenda.

