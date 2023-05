O prazo para enviar a Declaração de Imposto de Renda 2023 está acabando e, até o momento, mais de 12 milhões de contribuintes ainda não enviaram o documento para a Receita Federal, segundo informações do órgão.

Até 31 de maio, a Receita espera cerca de 39 milhões de envios. Com o tempo curto, a margem para cometer erros na hora de preencher a declaração também diminui, pois fica ainda mais difícil corrigi-los a tempo.

A maior parte são erros de digitação, como trocar um dígito do número da conta bancária ou trocar o valor de um bem. Para evitar erros nessa reta final, listamos aqui as falhas mais comuns na hora de fazer o preenchimento da declaração e o que fazer para não cometê-las e evitar cair na malha fina.

Confira os principais erros:

Colocar dados diferentes das fontes de informação da Receita

As declarações passam por uma análise dos sistemas da Receita Federal, onde são verificadas as informações que você enviou e elas são comparadas com dados fornecidos por terceiros, como empresas, instituições financeiras, planos de saúde e outros.

Omitir seus rendimentos ou dos dependentes

Até mesmo os rendimentos isentos de tributação, como heranças, devem ser declarados. Ganhos provenientes de aluguel ou como trabalhador autônomo também devem ser informados, inclusive dos dependentes. Caso ganhe alguma quantia alta como presente de pais, avós, você deve informar em ‘Doações’.

Colocar o 13° junto de outros rendimentos

O 13° salário tem uma tributação exclusiva na fonte.

Declarar despesas médicas e não ter como comprovar

Guarde todos os recibos que comprovem seus gastos com exames, procedimentos e consultas.

Ter uma variação patrimonial incompatível com a renda que tem

Se você ganha R$ 5 mil ao mês e de repente tem uma mansão em seu nome, claramente os auditores vão perceber essa incompatibilidade. Fique atento!

Atualizar o valor dos bens

Casas, carros, e outros bens devem ser declarados com os valores de aquisição e não de mercado.

Não declarar a compra e venda de bens

Mesmo que você tenha comprado um carro ou outro bem no ano e vendido alguns meses depois, é preciso declarar essa transação.

Inquilino não declarar aluguel que foi pago

É preciso declarar tanto quem paga quanto quem recebe o aluguel. Aluguéis não são dedutíveis no imposto. Os proprietários de imóveis devem colocá-lo em rendimentos tributáveis de pessoa física.

Informar um dependente na declaração de dois contribuintes diferentes

Comum entre casais, é preciso definir quem vai declarar as despesas com o filho.

Erros de digitação

Um erro em um número do CPF ou no valor de um rendimento ganho, pode gerar inconsistências com outras fontes e te dar muita dor de cabeça. Faça dupla conferência!

Confundir os planos de previdência VGBL com PGBL

O VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, deve ser declarado como aplicação financeira (saldo do dia 31 de dezembro). Já no caso do PGBL, Plano Gerador de Benefício, é preciso declarar todas as contribuições feitas.

Não informar o saldo correto das contas bancárias

Valores acima de R$ 140, em 31 de dezembro de 2022, precisam ser declarados de todas as contas que você tiver.

Fonte: O Tempo