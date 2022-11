Faltam poucos dias para que os formiguenses e visitantes tenham a oportunidade de contemplar a decoração natalina que está sendo preparada pela administração municipal, com o apoio da Câmara Municipal.

O “Natal Formiga Encantada” terá início às 19h, do dia 25 de novembro, na Praça São Vicente Férrer, com a inauguração das luzes e da Vila do Papai Noel. Na ocasião, haverá apresentação do Coral Municipal.

As festividades natalinas são tradicionais no município. No entanto, neste ano, as comemorações serão abrilhantadas com o show do formiguense, Padre Fábio de Melo. O evento será no Terminal Rodoviário (Praça do Coreto), às 21h.

O Banco Municipal de Alimentos estará no local recolhendo donativos não perecíveis que serão encaminhados às entidades do município.

Luzes natalinas

Os enfeites estão sendo colocados em vários pontos, com destaque especial para a Praça São Vicente Férrer, onde será montado um presépio em tamanho real, uma Vila do Papai Noel, que terá trenó, ursos, renas, bailarinas e outros personagens, e um túnel iluminado, que é formado por 50 mil lâmpadas.

Essas estruturas temáticas enriquecem a tradicional iluminação natalina que será instalada, também, em outras praças e ruas da cidade. O Mirante do Cristo também será contemplado. Aproximadamente um milhão de lâmpadas serão usadas em toda decoração.

Mostra Natalina

Durante a semana que antecede o Natal, vários pontos da cidade receberão apresentações musicais do Coral Municipal e de artistas participantes da “Mostra Natalina”.

A Mostra é uma realização da administração municipal, por meio da Secretaria de Cultura, que tem como objetivo promover artistas de Formiga que executam música instrumental e fomentar, ainda mais, o espírito natalino dos formiguenses e visitantes.

Conheça os artistas participantes:

– Álvaro Henrique Vieira Gomes e Paulo Roberto da Silva Júnior

– Guilherme e Mardem

– Heber Santos Ferreira, Marcos Paulo de Castro, Maria Fernanda Paula Castro, Meliza Caetano Silva

– Lara Figueiredo e Letícia Faria

– Lucas Freitas, Emanuel e Luciano

– Moisés Menezes

– Ricardo Vitor de Sousa e Lucas Vitor de Meneses

– Tarcísio Xavier e Samuel Silva

