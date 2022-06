É a segunda vez, em menos de uma semana, que uma ocorrência com uma produção clandestina de sabão é registrada no município. Foram apreendidas cerca de 36 toneladas de sabão em pó em um galpão localizado na última quinta-feira (9).

De acordo com a PM, uma pessoa denunciou que no Bairro Dom Bosco ocorria uma movimentação atípica de pessoas e veículos. No local, a polícia viu o momento em que um caminhão deixava o galpão e abordou o motorista.

Durante fiscalização no veículo, a PM encontrou várias caixas de sabão em pó com a embalagem da marca Brilhante.

Dentro da fábrica estavam sete pessoas que foram flagradas produzindo o sabão falsificado. Conforme a PM, além dos funcionários, também foram detidos o proprietário do estabelecimento e o motorista do caminhão. Todos os detidos são do sexo masculino, as idades dos envolvidos, segundo a polícia são: 19, 29, 31, 32, 37, 46, 47 e 50 anos.