A rua Padre Remaclo Fóxius, travessia de nível conhecida como “Passagem da Mina” é um local que recebe um grande fluxo de veículos, pois, é via de mão dupla que liga o bairro Santo Antônio e adjacentes com a avenida Paschoalino Natale, sentido Ponte da Charqueada.

As fotos mostram a quantidade de buracos (armadilhas) que precisam ser ultrapassados pelos motoristas e motoboys, o que, conforme comprovado, causam sérios danos à suspensão dos veículos e, motivaram quedas de motociclistas, trazendo-lhes além dos prejuízos materiais, escoriações diversas, exigindo inclusive atendimentos médicos.

Importante frisar que os problemas aqui relatados e fotografados na ‘Passagem da Mina’, se repetem nas demais passagens de nível existentes em diversas vias do Centro da cidade.

O que diz a Prefeitura:

Ouvido a respeito o secretário de Obras, Felipe Basílio Nunes, informou: “os reclamantes tem razão. Há sim, problemas sérios em algumas passagens de nível e a Prefeitura, vem, há muito tempo, mantendo contato com a VLI, em busca de uma solução, já que ela (VLI) é a responsável pela manutenção. Infelizmente, a empresa tem retardado e muito, qualquer ação no sentido de resolver estes graves problemas”.

O secretário apresentou à reportagem inúmeras cópias de ofícios e de e-mails, trocados com a VLI, todos cobrando providências. Alguns destes endereçados ainda no decorrer do ano passado e reiterados algumas vezes em 2021 e agora em 2022.

“A ultima promessa deles (VLI) marcando data para os serviços, nos informava que na primeira semana de maio de 2022, estes seriam realizados. Mas…”.

O que diz a VLI:

A VLI esclarece que realizará a revitalização das passagens em nível (PNs) do município de Formiga, em Minas Gerais, no mês de junho. A manutenção envolve troca de dormentes e revitalização do asfalto nas PNs. A companhia ressalta que faz, periodicamente, vistorias e reparos corretivos nos trechos operacionais da cidade.