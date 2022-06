Um grave acidente foi registrado no início da noite desta quinta-feira (2), na BR-354. Um motociclista, de 22 anos, faleceu após colidir contra uma carreta.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor da motocicleta seguia pela rodovia e na altura do KM 477 sentido Arcos a Formiga, ainda no município de Arcos, colidiu contra a traseira de uma carreta.

O jovem arcoense, que era inabilitado, morreu no local.

Ao chegarem no local do acidente, os militares já não mais encontraram a carreta envolvida no acidente.

O Corpo de Bombeiros, a perícia técnica e o serviço funerário foram acionados para o atendimento da ocorrência.

Fonte: PMRv