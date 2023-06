O Executivo formiguense publicou, nesta quinta-feira (1º), no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, a abertura do processo de licitação que contratará empresa especializada para a execução de obras de ampliação do Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem (Cemap).

As empresas interessadas devem apresentar suas propostas, em envelope lacrado, até às 8h do dia 19 de junho, na Diretoria de Compras Públicas (na rua Barão de Piumhi, 92-A, no Centro).

A abertura dos envelopes ocorrerá às 8h10 do mesmo dia. É importante que as empresas de Formiga e região participem do processo licitatório, visto que a obra será de grande porte e gerará impacto positivo na economia local.

O novo espaço

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Esportes, a nova edificação será construída anexa ao prédio principal do Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem.

No novo prédio serão construídas seis salas de aula, duas salas multiuso, hall de entrada com recepção, sala de arquivo, sanitários masculinos e femininos e almoxarifado.

A obra está orçada em R$1.199.993,98 e seguirá todas as normas de acessibilidade. O prazo previsto para a conclusão dos trabalhos é de sete meses.

“A demanda de atendimentos do Cemap tem crescido consideravelmente nos últimos anos, tornando o espaço atual insuficiente para a quantidade de alunos e para comportar os profissionais que atuam na instituição. O trabalho desenvolvido no Centro demanda muito espaço para abrigar os equipamentos e os recursos utilizados no Atendimento Educacional Especializado. Há a necessidade de ampliação do prédio atual para que novas turmas sejam criadas e nenhum aluno fique sem atendimento, uma vez que, atualmente, em nossa rede de ensino, não há lista de espera e esse público da educação especial tem atendimento imediato e prioritário”, ressalta o prefeito Eugênio Vilela.

“Atualmente, o Cemap recebe alunos que necessitam de atendimento especial, uma vez por semana, no contraturno das aulas regulares nas escolas que frequentam, com essa ampliação, o atendimento passará a ser três vezes por semana”, explicou o secretário de Educação e Esportes Jaderson Teixeira.

O Cemap

Atualmente, o Cemap atende 237 alunos da Educação Básica Municipal e possui 40 servidores. A equipe de profissionais é composta por professores de apoio, pedagoga, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, serventes escolares, recepcionista e secretária.