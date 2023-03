A comunidade de Timboré está tendo o sonho da pavimentação de suas ruas realizado, graças à ação da administração municipal, por meio da Secretaria de Obras e Trânsito. Essa obra representa um grande avanço para a comunidade.

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa reflete o compromisso do prefeito Eugênio Vilela com a população da zona rural, cumprindo um dos compromissos firmados durante sua gestão.

A obra está sendo realizada por meio de recursos próprios, somados à emenda destinada ao município pelo senador Carlos Viana, em atendimento à solicitação do vereador Marcelo Fernandes.

A pavimentação de ruas é um investimento de grande impacto na vida das pessoas e na economia local, já que promove o desenvolvimento da região, valoriza os imóveis e gera empregos e renda para a população. Por isso, essa obra é de grande relevância para a comunidade de Timboré e todo o município.

Fonte: Decom