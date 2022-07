Uma onça-parda foi flagrada nessa quinta-feira (21) transitando pela avenida Reis Magos, no Vila da Serra, em Nova Lima, na frente de um condomínio. Pelas imagens, é possível ver que o animal transita pela via e depois sai do alcance das câmeras.

Devido ao susto, o encarregado do condomínio acionou o Corpo de Bombeiros pouco depois das 0h para a captura do animal. Quando os militares chegaram ao local para fazer uma vistoria em busca da onça, o animal não foi encontrado. Ao lado do condomínio, há um batalhão da polícia, mas a PM não registrou nenhuma ocorrência do caso.

Após as imagens, a administração do residencial enviou um alerta aos moradores. “Prezadores moradores, algumas de nossas câmeras filmou uma onça parda em deslocamento em frente ao nosso condomínio. Pedimos atenção de todos os moradores quanto a passeios próximos ao nosso condomínio, principalmente no período noturno, quando estes animais costumam deslocar-se”, diz o comunicado. O condomínio fica próximo à área de mata da Mutuca.

Em maio deste ano, também em Nova Lima, uma onça foi encontrada dentro do vestiário de uma escola municipal por um aluno. O Corpo de Bombeiros foi acionado na ocasião e conseguiu capturar o animal com segurança que, depois, foi reintegrado à natureza .

Fonte: O Tempo