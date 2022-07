Um ônibus que fazia uma viagem pelo aplicativo Buser pegou fogo na noite de sexta-feira (22) em Catas Altas da Noruega, Região Central de Minas. O ônibus vinha de Campos dos Goytacazes (RJ) para Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo estava trafegando pela MGC- 482, na zona rural de Catas Altas da Noruega, quando os passageiros perceberam uma fumaça saindo da parte traseira. As chamas se espalharam para o restante do veículo.

Os militares foram acionados por pessoas que passavam pela rodovia, já que havia sinal telefônico onde ocorreu o incidente.

Os passageiros conseguiram sair com segurança e retirar parte dos pertences.

A prefeitura de Catas Altas da Noruega forneceu um ônibus para que os passageiros fossem à ir para a cidade para alimentarem, como também para tentarem contato com os familiares.

O que diz a Buser

A empresa informou que a fretadora responsável está investigando as possíveis causas. Todos os viajantes já foram atendidos e já chegaram ao destino.

“A Buser lamenta o incidente com o ônibus que partiu de Campos dos Goytacazes (RJ), na noite de sexta-feira (22/7), com última parada em Belo Horizonte (BH). A empresa fretadora responsável pela viagem está investigando as causas do incêndio.

Felizmente nenhum dos viajantes foi atingido pelas chamas e todos chegaram ao destino em segurança. A Buser garantiu, ainda, todo apoio aos usuários, além do ressarcimento do valor da viagem.

Maior plataforma de intermediação de viagens do Brasil, a Buser ressalta que casos como esses são exceções entre as centenas de grupos de passageiros que embarcam em viagens pela empresa diariamente em todo o País.”