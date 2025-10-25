Uma nova fase da Operação Cavalo de Aço foi desencadeada hoje (25) nas cidades de Formiga, Pains e Córrego Fundo. A ação integra uma série de atividades promovidas pelo 63° Batalhão da Polícia Militar, com foco no reforço da segurança pública e na fiscalização de motocicletas.

De acordo com informações preliminares repassadas pela comunicação local do 63°BPM, a operação faz parte das comemorações pelos 10 anos de atuação do batalhão, sendo uma das etapas de um trabalho contínuo desenvolvido na região.

A iniciativa contou com o apoio de uma aeronave e de várias equipes motorizadas, que realizaram abordagens e patrulhamentos em diversos pontos das cidades alvo. Durante as ações, algumas motocicletas foram apreendidas.

Os resultados finais serão divulgados após o encerramento da operação.