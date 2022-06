A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) deu início na manhã desta quarta-feira (15) à operação Corpus Christi 2022. O lançamento da operação ocorreu na MG-050 em Capitólio e Passos.

De acordo com a PMRv, a operação ocorrerá durante todo período do feriado prolongado, visando ações preventivas para reduzir o número de sinistros de trânsito, bem como ações de repressão qualificada no combate aos crimes.

Durante o lançamento da operação, os policiais fiscalizaram 40 veículos, sendo que cinco foram removidos, 1 CNH foi recolhida, oito condutores foram multados e cinco Reds foram lavrados.

Participaram do lançamento a Ten Nayara, Sgt Sidney, Sgt Lucas e o Sgt Duarte.

Fonte: Tapiraí TV