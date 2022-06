O Rotary Club de Formiga promoveu mais uma atividade educativa do projeto “Minha escola me ensina a cuidar do meio ambiente”, que está sendo desenvolvido ao longo deste mês em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (15), no Parque Municipal Doutor Leopoldo Corrêa (Praia Popular). Alunos de 4 a 6 anos, da Escola Municipal Benedita Gomide Leite, participaram entusiasmados com a aula diferente das habituais.

A Praia Popular foi o local escolhido por ser propício para que os professores pudessem sensibilizar os alunos sobre a importância da preservação da água, entre outros temas relativos à proteção ambiental.

Após a aula ao ar livre, as crianças receberam um lanche no entorno dos quiosques e mostraram que aprenderam a lição. Elas depositaram todo o lixo gerado na lixeira, o local ficou limpo como estava antes de chegarem.

O Projeto

O projeto foi iniciado no dia 31 de maio e será finalizado em 30 de junho.

Entre as atividades está a realização de uma gincana, envolvendo todos os alunos da Escola. Serão ofertados prêmios para as turmas que alcançarem o 1º e o 2º lugares em cada categoria.

As tarefas serão a coleta de lacres e tampinhas, os quais serão doados à Rede do Bem. Haverá, ainda, coleta de material didático para doação.

Fonte: Rotary Club