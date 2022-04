Na noite de sábado (9), foi desencadeada “Operação Lei Seca” na área do 63º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Formiga.

O objetivo da ação foi de coibir condutores que trafegam sob efeito de bebidas alcóolicas e outras substâncias que possam comprometer a capacidade psicomotora necessária para dirigir veículos com segurança.

Sendo assim, por volta das 21h, foi montada uma blitz na Avenida Brasil, que é uma das principais vias da entrada do município.

Durante a operação, foram fiscalizados cerca de 30 veículos. Três condutores foram autuados por se recusarem a fazer o teste no etilômetro. Constatou-se que outros quatro condutores apresentaram sintomas de embriaguez na condução dos veículos.

Durante a ação, foram registradas duas autuações de condutores que não estavam devidamente habilitados.

No total, foram redigidos 9 autos de infrações e registrados nove boletins de ocorrência.

A Polícia Militar ressalta ainda que, a infração de conduzir veículo sob efeito de substâncias que alterem a capacidade psicomotora do motorista, ou a recusa em fazer o teste do etilômetro resultam em multa no valor de R$ 2.934,70, cumulada com a perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), podendo gerar a suspensão imediata do direito de dirigir por 12 meses e até o recolhimento do veículo (caso um outro condutor habilitado e não alcoolizado não se apresente).

De acordo com a PM, tais medidas são necessárias para evitar o recrudescimento dos acidentes de trânsito e com isto pacificar a relação entre condutor/veículo e a sociedade em geral.

Fonte: Polícia Militar