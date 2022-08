A Penitenciária de Formiga conta com novo diretor geral desde essa segunda-feira (1º). A nomeação do sucessor de Sérgio Evaristo de Souza foi publicada no Diário Oficial na sexta-feira (29). As informações são da rádio 93 Play.

Quem assume é o policial penal Huderson Geraldo Rômulo. Ele tem 15 anos de Sistema Prisional, é natural e residente em Formiga, é bacharel em direito, trabalhou como líder de equipe por diversas vezes, foi líder do GETAP, gestor de frota e atualmente exercia função de Assessor Operacional da 7ª Diretoria Regional de Polícia Penal (DRPP).

Huderson participou de um processo seletivo a partir de uma lista tríplice para análise do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (DEPEN-MG).

No processo, os três candidatos, após passarem pela análise de currículos e investigação social, foram sabatinados pelos superintendentes de cada pasta da Polícia Penal (Segurança, Ressocialização e Gestão de Vagas).

Com a nomeação do novo diretor da Penitenciária de Formiga, Sérgio Evaristo de Souza, que assumiu o cargo em novembro de 2021 após o afastamento do antigo diretor, volta a responder somente como diretor da 7ª Região Integrada de Segurança Pública da Polícia Penal.

