O Governo Federal é o maior culpado pelo aumento de preço dos combustíveis no Brasil. A avaliação é da pesquisa BTG-FSB divulgada nesta segunda-feira (21). Ao todo, 29% dos entrevistados afirmam que o governo é o maior responsável pelo salto no valor da gasolina, do diesel e do etanol.

A política de preços da Petrobras aparece na sequência, com 22%. Os governadores, por causa dos impostos estaduais, significam 21%. O aumento do preço do petróleo provocado pela guerra na Ucrânia corresponde a 18%, enquanto 5% consideram que todos esses fatores levam ao aumento, 1% nenhum dos citados e 4% não sabem ou não responderam.

Na mesma pesquisa, em cenário estimulado, Lula (PT) lidera as intenções de voto para presidente nas eleições de 2022, em outubro, com 43%. Bolsonaro aparece logo em sequência, com 29%, seguido de Ciro Gomes (PDT), 9%; Sergio Moro (Podemos), 8%; João Doria (PSDB), Eduardo Leite (PSDB) e André Janones (Avante), 2%; Simone Tebet (MDB), 1%; Felipe d’Ávila (Novo), 0%; nenhum, 3%; branco/nulo, 1%; não sabe ou não respondeu, 1%.

A pesquisa divulgada nesta segunda foi realizada pelo Instituto FSB Pesquisa, via ligação telefônica, nesse domingo (20). Ao todo, o levantamento ouviu dois mil eleitores, com margem de erro de 2% e margem de confiança de 95%. BR-09630/2022 é o registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).