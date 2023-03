Após o empate contra o Democrata de Sete Lagoas, por 1 a 1, neste sábado (4), o técnico Paulo Pezzolano afirmou que a equipe não apresentou um bom futebol, mas espera conseguir recuperar a confiança dos atletas taticamente para conseguir encarar o América no clássico da semifinal do Mineiro.

“Sabemos que temos que melhorar muito, e o mais importante é que temos uma autocrítica, e agora vamos tentar fazer o que nós sabemos fazer. A responsabilidade é 100% minha pelo resultado”, disse o treinador, que quer aproveitar a semana cheia de treinos para “começar do zero” e ajustar o time para fazer os dois jogos com o Coelho na próxima fase.

Para ele, a partida contra o time de Vagner Mancini tende a ser melhor, já que o América joga para frente, sem ficar retrancado, como foi o caso do Democrata antes de levar o gol da Raposa.

Balanço da primeira fase

Pezzolano analisou a primeira fase da competição e o início do ano celeste com uma certa frustração por achar que a equipe iria render “mais taticamente, não individualmente”, logo no primeiro jogo oficial.

A grande dificuldade do comandante está em repetir os onze iniciais, já que alguns jogadores machucaram justamente quando o time estava chegando próximo do que ele desejava.

Mesmo assim, ponderou que o primeiro objetivo era estar na semifinal e garantir a vaga para a Copa do Brasil no próximo ano. “ Agora é arrumar todo o resto”, disse o comandante.

Fonte: Hoje em Dia