Está em tramitação no Legislativo de Formiga, o Projeto de Lei 462/2023 que dispõe sobre a licitação e aquisição de cascalho para utilização nas estradas rurais e dá outras providências. A proposta é de autoria do vereador Luciano Márcio de Oliveira – Luciano do Gás (foto).

De acordo com o parlamentar, uma vez aprovado, o PL instituirá a obrigatoriedade do município em licitar e/ou adquirir, 15% (quinze por cento) do valor de quaisquer verbas aplicáveis em calçamentos, pavimentações e/ou asfaltamento, em cascalhos, que deverão ser destinados exclusivamente para aplicação nas estradas rurais do município.

Conforme o vereador, o PL tem como objetivo melhorar a manutenção nas vias rurais do município, diminuindo o tempo entre uma manutenção e outra e ainda promover melhorias para os moradores e proprietários rurais no deslocamento de pessoas, transporte escolar e escoamento da safra.

Ele ainda destaca que o trabalho desenvolvido nas estradas rurais reflete diretamente no dia a dia da comunidade que vive e trabalha na zona rural. “Sabemos o quanto as boas condições das vias interferem na vida das comunidades, por isso gerar efeitos positivos para toda a cidade com a aprovação desse projeto, comentou Luciano.

Fonte: 93play