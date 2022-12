A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada na tarde desta terça-feira (27) para apurar a suspeita de uma bomba no setor hoteleiro norte.

O local é o mesmo onde no último dia 12 houve uma série de ações inclusive com a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Uma mochila foi deixada na região e por conta disso o esquadrão antibombas foi acionado para tentar identificar se há de fato um artefato no local.

A rua que foi fechada fica mais ou menos a 500 metros da sede da Polícia Federal próximo ao Brasília Shopping. O hotel em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está hospedado fica do outro lado do Eixo Monumental, a uma distância de pouco mais de 1 km do local.

