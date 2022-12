Um homem foi preso nessa quarta-feira (28) por tráfico de drogas em Três Pontas (Sul de MG). Na casa do suspeito, a Polícia Civil encontrou no portão um anúncio de venda de droga. No bilhete dizia que o material estava em promoção e que pinos [de cocaína] estariam sendo vendidos por R$ 10.

De acordo com a polícia, a prisão aconteceu durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão.

objetivo era o combate ao tráfico de drogas. Durante as buscas, foram localizados 46 pinos de cocaína, 21 pedras de crack, além de maconha, dinheiro e celular.

Na casa onde a droga foi encontrada, localizada em frente a uma escola municipal, a polícia encontrou um anúncio no portão relativo à venda de drogas em promoção. O cartaz dizia “pinos a dez reais”. Além disso, os policiais encontraram um sistema de monitoramento por câmera.

O homem de 27 anos foi preso em flagrante e encaminhado para o presídio de Três Pontas. Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que outras duas pessoas estariam associadas ao tráfico de drogas.

