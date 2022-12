Um caminhoneiro, que não teve a idade revelada, foi preso em flagrante nessa quarta-feira (28) durante uma abordagem na altura do km 93 da MG-79 em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Ele trafegava em um caminhão Volvo FH460 quando foi parado.

Aos militares, o homem apresentou o CRLV eletrônico impresso como pago no ano de 2022. Entretanto, quando a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) fez a leitura do QR code do documento, foi verificado no sistema que o último licenciamento era referente ao exercício 2021, sendo tal situação constatada também no Detran. O motorista fez uma adulteração no documento.

Ainda durante as consultas, foi verificado que o caminhão tinha mais de 60 multas, sendo mais de 20 delas por fugir da balança de pesagem. O veículo foi removido e o condutor preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia de Pouso Alegre.

