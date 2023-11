Uma arma de fogo, 24 tabletes de maconha e um pacote com comprimidos de ecstasy foram apreendidos pela Polícia Civil na tarde desaa sexta-feira (17), em Pouso Alegre (MG).

Segundo a polícia, a arma e as drogas foram encontradas em uma caminhonete durante uma vistoria do Detran. O veículo havia sido apreendido no dia 30 de outubro pela Polícia Rodoviária Federal, por suspeita de adulteração.

Ao passar por vistoria no Departamento de Trânsito da Delegacia Regional de Pouso Alegre, os agentes encontraram o material atrás do porta-luvas e na porta traseira da caminhonete.

Na época da apreensão do veículo, o motorista foi liberado para aguardar as averiguações em liberdade.

Ainda conforme a polícia, a arma apreendida é uma pistola de 9 milímetros que utilizava um suporte semelhante a de um fuzil.

O material foi apreendido e encaminhado para a perícia.

Fonte: G1 Sul de Minas