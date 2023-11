Uma mulher morreu e outra ficou gravemente ferida após um atropelamento na madrugada deste sábado (18), na BR-459, em Itajubá (MG).

Segundo a Polícia Militar, um veículo perdeu o controle da direção e atingiu duas mulheres que estavam juntas a um grupo de ciclistas, que saiu de Santa Rita do Sapucaí com destino a Aparecida (SP).

Uma das vítimas morreu no local. Já a outra, foi levada para o Hospital de Clínicas, em Itajubá, com múltiplos ferimentos e passou por cirurgia.

O corpo de Maria Nilsa está sendo velado na Igreja Santificação e Paz. O sepultamento está marcado para as 17h30 no Cemitério de Santa Rita do Sapucaí.

Fonte: G1 Sul de Minas