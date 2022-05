A Polícia Militar divulgou, na manhã desta segunda-feira (16), informações sobre o atropelamento de um jovem de 28 anos, na avenida Guimar Garcia Neto, na noite desse domingo (15).

A PM foi acionada e compareceu nas imediações do Terminal Rodoviário, onde teria ocorrido um atropelamento de pedestre com fuga do motorista responsável.

No local, os policiais confirmaram a denúncia. O jovem estava caído ao solo com diversos ferimentos.

Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para o hospital.

As informações davam conta de que o veículo usado no atropelamento seria um Audi A3 e algumas pessoas teriam indicado um suspeito.

Após cruzamento de informações, os militares chegaram até a casa do motorista, um jovem de 26 anos.

Após ser questionado sobre o ocorrido, ele negou que tivesse envolvimento e afirmava que não sabia sequer que havia ocorrido um acidente de trânsito.

Ainda de acordo com a PM, como as investigações operacionais apontavam de forma inequívoca para o suspeito, os militares conseguiram localizar o veículo utilizado na ação, que teria sido abandonado na rua Ponte Alta.

Após um trabalho contínuo, o indivíduo foi preso e o veículo apreendido. O caso foi solucionado e o responsável apresentado na Delegacia de Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, a resposta foi rápida, sobretudo pelo clamor da população, uma vez que o vídeo do atropelamento circulou rapidamente pela internet, com uma cena de bastante impacto, na qual pode-se ver o corpo da vítima sendo arremessado para cima e a uma longa distância.

A vítima permaneceu sob cuidados médicos, mas não corria risco de morte.

Fonte: Polícia Militar