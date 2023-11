Polícia Militar realizou, nessa segunda-feira 920), o lançamento da operação “21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres”.

Conforme a PM, a operação foi idealizada em virtude das ações desenvolvidas no cenário nacional, bem como no estado de Minas Gerais. Se trata de uma campanha de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, da qual a PMMG fará parte, com o objetivo de conscientizar quanto à prevenção à violência contra a mulher, através de mobilização social e instituição de medidas para coibir todas as formas de violência de gênero, além de fomentar as denúncias de práticas ilegais e atuar repressivamente nos casos pontuais.

A Polícia Militar informou, ainda, que realizará diversas ações e estratégias no período de 20 de novembro a 10 de dezembro, em todo o estado. São elas: blitz preventiva, reunião com a rede de atendimento à mulher; distribuição de folders PM; serviços; palestras, dentre outras ações.

Fonte: Polícia Militar