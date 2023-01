Dois policiais militares de Minas Gerais foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Distrito Federal tentando fugir após os atos na Esplanada dos Ministérios. Um deles estava armado e o outro reagiu com gás de pimenta. A PRF cumpria determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreender os veículos com envolvidos nos atos.

O caso ocorreu nesta segunda-feira (9). “Os veículos estavam em circulação na malha viária federal brasiliense ou estacionados dentro das cidades”, divulgou a PRF. A ocorrência com os PMs foi registrada no início da BR 040, próximo a Santa Maria (DF).

O ônibus, vindo de Formiga (MG), foi parado por volta das 9h. Estava com 42 passageiros bolsonaristas. Um deles, que é policial militar da reserva de Minas Gerais, reagiu à abordagem soltando gás de pimenta dentro do veículo. Houve tumulto e tensão entre os ocupantes e os policiais rodoviários.

Outro homem que estava no ônibus estava armado com um revólver calibre 38, com seis munições intactas. Ele se identificou como policial militar e apresentou a documentação como terceiro sargento.

Além deste ônibus, outros 11 foram flagrados. Foram duas apreensões na BR-040, em Santa Maria (DF); três em Valparaíso (GO); cinco em Cristalina (GO); uma na BR-060 e outra na BR-080. Sete dos veículos estavam sem passageiros no momento da abordagem. Todas as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Federal.

Em todo o país, em menos de 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal já interceptou cerca de 50 ônibus envolvidos nos atos violentos de bolsonaristas ocorridos no último domingo. As apreensões aconteceram no Distrito Federal, em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e no Paraná.

