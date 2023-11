Um homem de 23 anos morreu baleado nesse domingo (5), após uma confusão no bairro Morro do Piolho, próximo ao Campo Limpo, na zona Sul de São Paulo. Imagens feitas por populares mostram um policial militar atirando contra o rapaz.

Procurada pela Agência Record, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que a Polícia Civil, por meio do DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa), investiga o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Matias Menezes Caviquiole havia deixado a filha de 2 anos na casa da avó, que fica em cima da sua residência, para ir a uma festa com amigos.

De acordo com a SSP, na ocasião, policiais militares abordavam uma dupla flagrada em uma motocicleta sem placa, quando Matias teria aparecido e tentado soltar os suspeitos. Ele fugiu em seguida, mas foi alcançado pelo policial.

No vídeo feito com um celular, é possível ver o PM levantando Matias do chão. Nos momentos seguintes, o agente continua segurando a vítima, enquanto ela fica com os braços para o alto e não demonstra comportamento agressivo.

Mesmo assim, as imagens mostram o policial atirando contra o jovem. Matias atravessa a rua, com a mão no peito, e cai pouco depois. O policial acionou o resgate, mas o homem morreu no local.

A ocorrência foi encaminhada ao DHPP, onde o delegado, após ouvir o policial e analisar as imagens da câmera corporal, constatou ter se tratado de um disparo acidental e instaurou inquérito para apurar o crime como homicídio culposo.

Em seguida, o policial foi ouvido no Plantão de Polícia Judiciária Militar, onde foi autuado e conduzido ao presídio Romão Gomes. Um inquérito policial militar foi instaurado para apurar todas as circunstâncias do caso.

De acordo com a irmã da vítima, os familiares foram avisados por colegas de Matias e se dirigiram até o endereço do crime. No local, a família afirma que foi dispensada pelo delegado.

Segundo a mulher, o policial civil disse que o caso não seria registrado em nenhuma delegacia e que, se eles quisessem uma resolução, deveriam procurar a Corregedoria da Polícia Militar.

O 37° Distrito Policial do Campo Limpo recebe as ocorrências da região.

