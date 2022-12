A Prefeitura de Formiga anunciou, nesta terça-feira (13), a implantação do Departamento de Projetos Estruturais na Secretaria de Educação e Esportes.

A equipe da administração municipal, composta pelo prefeito, Eugênio Vilela; pela vice-prefeita, Adriana Prado; pelo secretário da Educação, Jaderson Teixeira e pelo secretário adjunto, Luís Henrique Soares, se reuniu esta tarde com os arquitetos, Iago Dias e Lívia de Cássia, e com o engenheiro, Jonathas Rodrigues, para oficializar a implantação do projeto.

“Contamos com os arquitetos, Iago e Lívia, e também com o Jonathas, nosso engenheiro civil, que ficarão ‘full time’ se dedicando à equipe e aos projetos da nossa Secretaria de Educação” – enfatizou o prefeito. Ele explicou ainda que a secretaria possui grande demanda por obras, o que motivou a implantação de um departamento de projetos estruturais.

O arquiteto Iago afirmou ser um prazer fazer parte do setor, e adicionou:

“A educação necessita de um setor priorizado que vise sempre o bem-estar das crianças. Vamos mexer com reformas, ampliações, toda a área institucional da Prefeitura com relação a obras para legalização”.

O secretário da Educação, Jaderson Teixeira, destacou que o trabalho dos dois arquitetos e do engenheiro abre caminho para uma onda de projetos que estão vindo pela frente, como a ampliação do Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem (Cemap) e da quadra da Escola Municipal Paulo Barbosa.