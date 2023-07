No dia 20 de agosto, a administração municipal, por meio da Secretaria de Cultura, realizará o “Pedal do Patrimônio: Trilhas dos Carros de Boi”.

O evento se trata de uma ação de difusão patrimonial do “Mutirão de Carros de Boi”, que é um bem imaterial registrado como patrimônio cultural de Formiga.

A concentração está marcada para as 7h e o pedal sairá às 8h, da praça São Vicente Férrer, que também é um bem do patrimônio Formiguense. Durante o percurso, os participantes terão a oportunidade de conhecer as sedes das duas fazendas que delimitam o circuito do Mutirão de Carros de Boi: Fazenda Maroca, ponto de início do mutirão, e Fazenda Ameliza, ponto de chegada dos carros de boi. Na fazenda Maroca, será servido um café para os ciclistas.

Para participar, basta se inscrever por meio deste link.