O presidente da Câmara Municipal, Marcelo Fernandes, protocolou um ofício na Cemig, na segunda-feira (13), alertando e cobrando a companhia devido às inúmeras reclamações dos moradores da comunidade de Timboré.

Na última semana de janeiro, o fornecimento de energia elétrica oscilou ou foi interrompido durante dias, trazendo transtornos diversos aos moradores.

“O compromisso deste vereador é sempre com a população, então, protocolei o ofício para resolver este pedido de providência da comunidade de Timboré e seus moradores”, disse Marcelo.

Ainda na tarde da segunda-feira, o vereador recebeu em seu gabinete o representante da Cemig, o gerente de Relacionamento com Poder Público Municipal, Célio Antônio Silva, que se colocou à disposição para tratar dos assuntos relacionados a companhia energética no município de Formiga, e na comunidade rural.

O vereador completou: “nosso papel é de fiscalizar e estaremos sempre ouvindo e tratando melhorias em prol do bem-estar da população, para assim termos uma cidade desenvolvida e melhor no viver. Certo de que o Sr. Célio Silva, atenderá e estamos contando com sua colaboração”.

Marcelo Fernandes encaminhou as demandas, do município e também das localidades rurais para que o serviço de energia não afete os bens e não gere desconforto à população.

Fonte: Câmara Municipal