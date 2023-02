O Cras 3, situado no bairro Souza e Silva, com o objetivo de levar informação e conhecimento à população atendida, realizou na terça-feira (14), um encontro do Paif.

Na ocasião, o tema abordado foi: “Descomplicando o Auxílio Brasil e suas condicionalidades”.

O encontro foi conduzido pela gestora do Cadastro Único do município, Amanda Cristina Silva, que apresentou o Auxílio Brasil e as condições para o recebimento.

De acordo com a administração municipal, o Paif fundamenta-se no fortalecimento da cultura do diálogo. Portanto, neste sentido, os participantes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas, manifestar suas opiniões, além de trocar experiências e obter conhecimento sobre o assunto abordado.

O encontro contou com a participação de 11 representantes de famílias acompanhadas pela equipe técnica do Cras 3 e foi finalizado com uma confraternização.

Paif

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (Paif) é oferecido exclusivamente pelos Cras.

O serviço busca a emancipação dos indivíduos, a prevenção e o enfrentamento das situações de vulnerabilidade.

Fonte: Decom