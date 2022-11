A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 50 kg de crack dentro de um caixão funerário no final da noite dessa terça-feira (8) na Rodovia Fernão Dias. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina. O veículo funerário foi parado por volta das 23h30, no km 7 da rodovia, região de Vargem.

No vídeo, é possível ver o policial fazendo o sinal da cruz antes de abrir o caixão.

O motorista não tinha documentação do falecido, e, por isso, o caixão foi aberto e acomodava 50 tabletes 50 tabletes de crack, que totalizaram 50 Kg da droga.

Segundo a PRF, o motorista confessou que pegou a droga em São Paulo e pretendia entregar em Belo Horizonte, e que receberia R$ 10 mil pelo transporte.

Fonte: G1