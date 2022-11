O Ministério da Defesa entrega, nesta quarta-feira (9) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o relatório elaborado por integrantes das Forças Armas sobre a fiscalização realizada ao longo dos últimos meses sobre o sistema eletrônico de votação. Militares integram a Comissão de Transparência Eleitoral criada pela Justiça Eleitoral.

A pasta comandada pelo general Paulo Sérgio Nogueira prometeu entregar o relatório logo após a apuração do resultado do primeiro turno das eleições, ainda no dia 2 de outubro. O prazo foi adiado pelo Ministério da Defesa até o final do pleito, que se encerrou no dia 30 de outubro.

O relatório das Forças Armadas é mais um realizado por diversas entidades sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral que culminou com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno do pleito, em 30 de outubro, sobre o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na semana passada, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) concluiu que as eleições ocorreram de forma “segura e confiável”. A entidade, que reúne países como Portugal, Angola e Moçambique, destacou, ainda, a celeridade na apuração e contagem dos votos.

Uma outra missão internacional, chefiada pela Organização dos Estados Americanos (OEA) garantiu que não houve irregularidades no processo eleitoral e que os resultados foram confiáveis em 100% dos testes e auditorias realizadas por eles.

