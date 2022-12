Um professor de 43 anos de uma escola estadual de Areado (MG) foi preso na manhã de sexta-feira (9) após um caso de importunação sexual.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o professor teria apertado o órgão genital de um dos alunos no momento em que chegou para dar aula em uma sala de aula da Escola Estadual João Lourenço.

Após o fato, o estudante vítima da importunação sexual relatou o fato para professores que estavam no corredor e foram para a diretoria. Conforme consta no boletim, a diretora da escola disse que “não poderia fazer nada e orientou ele a falar para seus pais”.

Ao chegar em casa, o aluno relatou o fato para os pais, que foram até a escola e chamaram a polícia.

Um amigo do estudante que foi importunado confirmou a versão para conselheiros tutelares e disse que presenciou o ato. Ele também afirmou que em outra data, o mesmo professor passou a mão em suas nádegas e comunicou o fato à direção.

Para a polícia, a diretora da escola disse que foi avisada do episódio, mas disse que o caso precisava de provas concretas para a escola tomar atitudes e assim pediu para que o aluno relatasse aos pais afim de ser registrado um boletim de ocorrência.

Indignados com o episódio, alguns alunos iniciaram um protesto com cartazes cobrando providências da escola e disseram que já presenciaram fatos semelhantes do mesmo professor em outras oportunidades.

O professor suspeito de importunação sexual disse à polícia que estava com uma bolsinha de pincel na mão e no ato de solicitar que os alunos se sentassem “esbarrou a bolsinha no aluno, sem saber o local que pegou”. Ele negou ter tocado fisicamente no aluno em qualquer momento.

O professor foi conduzido até a delegacia juntamente com os alunos envolvidos, seus responsáveis legais e a direção do estabelecimento de ensino.

A Polícia Civil informou que o professor foi conduzido e ouvido na Delegacia de Plantão em Alfenas, onde foi autuado em flagrante por importunação sexual. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional. A investigação prossegue pela Delegacia de Polícia em Areado para completa elucidação dos fatos.

Fonte: G1 Sul de Minas