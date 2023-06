Um professor foi flagrado nessa quinta-feira (29) riscando a lataria de carros em Varginha (MG). Imagens de câmeras de segurança mostram a ação do suspeito na Avenida Rio Branco, no Centro da cidade.

O homem foi localizado nesta sexta-feira (30) e levado para a delegacia.

Pelo menos cinco pessoas fizeram registro na polícia. Segundo a Polícia Militar, as vítimas informaram que deixaram seus veículos estacionados ao longo da avenida durante a tarde e ao retornaram encontraram eles danificados com arranhões, principalmente no capô e laterais.

Ainda de acordo com as vítimas, após riscar os carros, o suspeito fugiu sentido Bairro Três Bicas. Algumas delas também apresentaram imagens para a polícia. Nelas foi possível identificar o suspeito.

Na manhã desta sexta-feira, o homem foi localizado na escola onde trabalha. Ele foi encaminhado para a delegacia de plantão.

De acordo com a Polícia Civil, o caso será investigado.

Fonte: G1 Sul de Minas