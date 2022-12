A professora de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) flagrada jogando um balde de água fria na cabeça de um menino autista, de 5 anos, em prantos, na segunda-feira (19), foi demitida nessa quinta (22) por justa causa.

O secretário da Educação de Uberaba, Celso Neto, declarou nesta sexta-feira (23) pelas redes sociais que é inadmissível a conduta dela. “Já apuramos a conduta. Ela não vai continuar com a gente para o ano que vem, já que é uma profissional contratada. Então, ela não é uma profissional que a rede municipal deseja ter conosco para o ano que vem.”

Neto complementa que a conduta da professora, que é investigada pelo Ministério Público (MP) e Polícia Civil (PC) tem de ser punida e repreendida exemplarmente para que esse fato não aconteça mais na rede de ensino de Uberaba. “Ela não teve uma atuação condizente com a atribuição do magistério. Não tem como passar pano para isso e não tem como ignorar isso. Não dá para a gente ser injusta com a sociedade e as crianças e manter profissionais com esse tipo de conduta em nossa rede”, destacou o secretário de Educação de Uberaba.

“Agora estamos apurando se a atuação da professora contou com envolvimento de outros profissionais”, finalizou.

Na última terça-feira (20) a profissional de apoio havia sido afastada de forma preventiva.

Após a família da criança registrar um boletim de ocorrência na PM por maus tratos na segunda-feira (19), dia do suposto crime, a suspeita prestou depoimento ao delegado de plantão de Polícia Civil (PC) e foi liberada. Em seguida, um inquérito policial foi instaurado e a Delegacia da Família de e a Promotoria da Infância e Juventude de Uberaba investigam o caso.

Fonte: Estado de Minas