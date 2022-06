O texto prevê que as noções básicas da Lei Maria da Penha sejam ensinadas nas escolas da rede pública. “A violência doméstica é um crime que gera cerca de 400 boletins de ocorrência por dia no Estado, acomete muitas mulheres e leva até a morte. (O PL) Tem como objetivo trabalhar com meninos e meninas contra esse crime”, afirma a autora do projeto.