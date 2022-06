Estudantes das redes municipal, estadual e particular de ensino, interessados em participar do Festival Estudantil de Teatro, podem fazer inscrições até o dia 12 de julho.

O evento é realizado pelo professor de teatro Gilberto de Sousa Basílio (Giba), com apoio cultural da Prefeitura de Formiga, e tem o caráter educativo e competitivo com os objetivos de fomentar a prática teatral colaborativa e cooperativa; estimular o interesse e o ensinamento pelas artes cênicas entre os estudantes e criadores e incentivar o desenvolvimento de espetáculos teatrais e cenas curtas no meio estudantil.

O festival oferece duas modalidades de participação: Mostra de Espetáculo Teatral e Mostra de Cenas Curtas. Quem escolher a Mostra de Espetáculo Teatrais a peça deve ter de 40 a 60 minutos, já a Mostra de Cenas Curtas é de no máximo 10 minutos de duração. Os estudantes interessados em participar devem gravar um vídeo com o material e enviar para o e-mail [email protected]

A premiação total será de R$ 4 mil, divididos entre as categorias. Para ter acesso ao regulamento, ficha de inscrição e também para outras informações, o contato é também pelo e-mail acima.

Fonte: Decom