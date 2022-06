Devido ao feriado na próxima segunda-feira, dia 6 de junho, quando é celebrada a emancipação de Formiga, a reunião da Câmara Municipal foi adiada.

Ela ocorrerá na quarta-feira (8). O horário será o mesmo de todas as segundas, às 14 horas, com transmissão ao vivo pelo canal no YouTube e a página do Facebook da Câmara Municipal de Formiga.

Fonte: Câmara Municipal